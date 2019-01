Minorenne scompare da casa: l'allarme lanciato dai genitori, ricerche in corso

Una minorenne residente nel Varesotto è scomparsa da casa nel pomeriggio, a soli cinque giorni dal suo ritrovamento nei boschi dal Sacro Monte, dove si era addentrata andando via da casa di sua iniziativa. I vigili del fuoco la stanno cercando nel comune di Varese, in località Velate. Sul posto, in particolare nei boschi, stanno operando le unità dei vigili del fuoco e gli specialisti del nucleo Speleo Alpino Fluviale. La giovanissima potrebbe essersi nuovamente allontanata spontaneamente da casa.

Martedì 29 Gennaio 2019