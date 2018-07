Niccolò Bettarini accoltellato. Chi è Zoe, l'amica che si è gettata su di lui per difenderlo

Niccolò Bettarini operato due ore alla mano: «Ricostruito il nervo». Ecco come sta

Martedì 3 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:34 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

sarebbe statoe accoltellato solo perché figlio diE il padre pubblica su Instagram una stories che mette in risalto la somiglianza con il 19enne.Stessi geni e stessa voglia di giustizia. In un'altra stories riporta i precedenti penali e la storia dei ragazzi fermati aAlmeno in quattro hanno cercato di uccidere il figlio all’uscita dellaLa Procura ha chiesto la convalida dei fermi e la custodia in carcere per tutti e 4 (due italiani e due albanesi), tra cui, 29 anni, principale sospettato di aver inferto i fendenti a Bettarini, con una sfilza di procedimenti penali per rissa e lesioni e più volte denunciato per porto abusivo d'armi perché girava con un coltello a serramanico.