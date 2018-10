Per il gip Stefania Pepe che aveva firmato l'ordinanza di custodia in carcere su richiesta del pm Elio Ramondini - che rappresenta la pubblica accusa -, Caddeo è accusato di aver materialmente sferrato le otto coltellate, mentre gli altri tre si erano «certamente» prefigurati che quel pestaggio e quei fendenti in «parti vitali» con una lama da 20 centimetri «avrebbero comunque potuto produrre conseguenze mortali», anche in considerazione della «loro superiorità numerica e della violenza della loro azione».