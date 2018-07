Niccolò accoltellato, lo sfogo di Bettarini su Instagram per il figlio: «Sempre orgoglioso di te. Chi ha sbagliato paghi»

Domenica 1 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:26 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Undici coltellate, Niccolò è vivo per miracolo». Con una notahanno dato notizie sullo stato di salute del figlio Niccolò aggredito all'uscita di un noto locale milanese.Ma dopo la paura - Mr Bettarini, questo il nick name sui social , non è in pericolo di vita - arriva lo sfogo del padre.L'ex calciatore pochi minuti fa ha postato una dolcissima foto del figlio ancora bambino in cui sfoga< tutta la sua rabbia, ma sottolinea anche l'amore che prova per lui: «Hai sempre avuto senso di protezione per tutti ... soprattutto per i più deboli ... Sempre orgoglioso di te !@mr_bettarini ORA CHI HA SBAGLIATO PAGHI !»Il giovane Bettarini è ricoverato all'ospedale Niguarda dove è stato operato ed è ora in prognosi riservata ma non in pericolo di vita.