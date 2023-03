Pappa di traverso, neonata di 8 mesi muore dopo sei giorni di agonia: il dramma della piccola Bianca

di Redazione web

La piccola Bianca, una neonata di soli 8 mesi, è morta a causa della pappa che le è andata di traverso. La tragedia è avvenuta all'ospedale San Gerardo di Monza. La piccola è andata in crisi respiratoria mentre era a casa con la mamma, ed è morta dopo sei giorni di agonia nel reparto di rianimazione lo scorso 4 marzo, anche se solo oggi la notizia è stata confermata.

La raccolta fondi

Per la mamma di Brugherio, Giada, ora amici ed ex colleghi hanno avviato una raccolta fondi su GoFundme chiamata "Un piccolo gesto che viene dal cuore". «Siamo rimasti pietrificati dalla terribile storia che riguarda Giada e la piccola Bianca. Abbiamo pensato ad un piccolo gesto che possa in qualche modo essere utile», si legge nella descrizione della raccolta sulla piattaforma online.

