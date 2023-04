Neonata abbandonata nel cassonetto, l'autopsia: «È nata morta». La mamma forse in pericolo, ricerche in corso

di Redazione web

La neonata abbandonata in un cassonetto a Milano sarebbe nata morta. È quanto stabilito dall'autopsia, svolta ieri in tarda serata. Secondo il medico legale, il piccola non respirava già quando è venuta alla luce. Servirà una seconda conferma, sulla quale sono al lavoro gli esperti, che dovranno stabilire le motivazioni del decesso e ricostruire le ore che hanno portato all'abbandono.

Neonata trovata morta in un cassonetto degli abiti usati a Milano, avvolta in una felpa: «Era nata da poche ore»

Enea e gli altri, ogni anno quasi 300 bebè abbandonati: mamme straniere nel 62,5% dei casi

La mamma potrebbe essere in pericolo

Le attenzioni sono rivolte anche alla mamma. Gli investigatori sono alla ricerca della donna, che potrebbe essere in pericolo. La preoccupazione è per le sue condizioni di salute, del quale non si hanno notizie. Inizialmente era stato aperto un fascicolo contro ignoti per infanticidio. Dopo l'autopsia è stato archiviato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 30 Aprile 2023, 11:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA