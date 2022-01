Niente libertà per la banda dei rapper. E Neima Ezza canta in un video: «Sono innocente»

Niente libertà per Baby Gang e Neima Ezza, i due rapper di 20 anni, dal passato turbolento, che sono accusati di rapine di branco. Sono stati arrestati il 20 gennaio, al termine di un’inchiesta della Procura di Milano, per quattro colpi consumati tra Milano e hinterland a danno di coetanei. Il gip Manuela Scudieri, ieri, ha confermato le misure restrittive per entrambi: rimane quindi in carcere Baby Gang, nome d’arte di Zaccaria Mouhib, perché «c’è un elevato rischio che commetta altre rapine». E resta ai domiciliari Amine Ez Zaaraoui, noto come Neima Ezza, che ieri ha proclamato la sua innocenza in una canzone, con un video, «Risposta», diventato virale con oltre 200mila visualizzazioni su YouTube. I due, indagati con un altro cantante Samuel Matthew Dhahri, detto Samy, sono stati riconosciuti dalla vittime, ma loro parlano di «scambio di persona». Tuttavia, la loro versione non è stata creduta. Davanti al gip Manuela Scudieri Baby Gang ha «negato di aver commesso il raid a Vignate»: ha detto «di aver cambiato vita e che vive di musica con i contratti discografici con una major che ha sottoscritto». Quella sera del 12 luglio scorso, ha poi chiarito che «era in viaggio in autostrada verso Rimini». E dai dati sulle celle telefoniche, agli atti, secondo la difesa, «si evince solo che era Vignate alle 13,38, ovvero 7 ore prima della rapina». Per il gip, però, «la versione non è suffragata da riscontri». Anche Ezza nega di aver preso parte alle due rapine a lui contestate. E secondo il suo legale, «ci sono solo i riconoscimenti delle vittime, ma non sono validi, perché sono stati effettuati solo con le foto degli indagati e anche i dati delle celle telefoniche dimostrerebbero l’innocenza del 20enne». Intanto, Ezza mette in note su YouTube la sua estraneità ai fatti: «Sono incolpato di rapina eppure sono innocente», canta. E ancora: «Dicono, un artista ruba l’oro, il mio contratto di lavoro vale 10 volte il loro».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Gennaio 2022, 06:50

