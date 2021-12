Negozi Milano, rinviato l’obbligo di porte chiuse anti-smog da sabato 1° gennaio 2022: «Dobbiamo contenere i contagi». Esultano i negozianti.

Le porte dei negozi rimangono aperte fino alla fine dell’emergenza sanitaria. Lo ha deciso la Prefettura. Così come era stato chiesto a gran voce da commercianti, in aperto scontro con Comune: «Siamo in piena emergenza contagi, tenere chiuse le porte dei negozi sarebbe poco salutare». La replica di Palazzo Marino era stata chiara con l’assessore all’Ambiente Elena Grandi a dire: «Non raccontiamoci che si prende il Covid per questo. Anzi, tenendo chiusi gli ingressi si contingentano più efficacemente gli accessi. E poi tutelare la salute pubblica vuol dire anche abbassare le polveri sottili».

PREFETTURA Nello scontro è stata chiamata ad esprimere un parere la Prefettura, che ha deciso di far saltare, per il momento, l’obbligo dello “porte chiuse” eccetto quelle dotata di lame d’aria, che sarebbe dovuto scattare sabato 1° gennaio. Al tavolo, convocato oggi in Prefettura, per discutere delle misure anti-Covid, dopo l’impennata degli infettati, si è parlato del provvedimento anti-smog e contro lo spreco di energia che è contenuto nel nuovo Regolamento per la qualità dell’aria di Palazzo Marino che sarebbe dovuto scattare appunto dal 1° gennaio.

Alla fine la decisione della Prefettura: «Il comitato ha ritenuto utile, sempre per contenere i contagi, un rinvio dell’entrata in vigore nel capoluogo di quanto previsto dall’articolo 5 del regolamento del Comune sulla qualità dell’aria che prevede che dal 1 gennaio 2022 gli esercizi commerciali dotati di impianto di climatizzazione debbano tenere le porte chiuse, rinvio per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre lo stato di emergenza». Dunque, almeno fino alla fine di marzo 2022. Esulta Confcommercio: «Provvedimento necessario e di buon senso».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Dicembre 2021, 17:14

