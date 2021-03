Assembramenti sui Navigli e Darsena, un altro weekend a numero chiuso

Darsena ancora a numero chiuso questo fine settimana, con ingressi contingentati e “senso unico” lungo le sponde. Le transenne - presidiate da circa 200 carabinieri e vigili - bloccheranno le persone in piazza XXIV Maggio per evitare altri pericolosi assembramenti per i contagi, dopo il caso choc del rave party improvvisato alla Darsena lo scorso weekend con migliaia di persone ammassate, forse dopo un tam tam via social. Lo ha deciso ieri il prefetto Renato Saccone che aprirà subito un tavolo con i rappresentanti dei locali dei Navigli, le forze dell’ordine, la Protezione Civile, il Comune per mettere a punto un piano da adottare in emergenza Covid, ogni volta che sarà necessario limitare la folla. E quindi scongiurare altri episodi vergognosi. Intanto, proseguono le operazioni per identificare i partecipanti del rave, che saranno sanzionati.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Marzo 2021, 04:35

