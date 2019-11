Natale a Milano, dopo nove anni tornano le luminarie in via Vittor Pisani

Dopo nove anni al buio tornano le luminarie natalizie in via Vittor Pisani a Milano. Grazie a Centrale District, comitato formato da Hotel, Gallerie d’arte, alcuni esercizi commerciali e cittadini del Municipio 2, l’arteria strategica che collega Piazza Duca d’Aosta a Piazza della Repubblica sarà illuminata da una lunga fila di stelle alternate al logo del Comitato profilato di rosa. Sotto i portici della via faranno inoltre capolino una serie di alberi di natale sempre con un tocco di colore rosa. Le luminarie accompagneranno gli avventori della zona dal 29 novembre al 6 gennaio.



“Ringraziamo Centrale District che illuminerà il Natale di una delle arterie di accesso alla Stazione Centrale, biglietto da visita della città – commenta l’assessore all’Urbanistica del Comune di Milano Piefrancesco Maran - Sono tanti i progetti cui l’amministrazione sta lavorando, insieme al Distretto, alle associazioni e Grandi Stazioni, per rigenerare il quartiere e tra questi anche la riqualificazione di via Vittor Pisani”.



Consuelo Hernandez, presidente di Centrale District, ideatrice del progetto insieme alla vice presidente Camilla Doni: “Abbiamo deciso di spenderci per questa importantissima iniziativa innanzitutto per supportare i cittadini ma anche le attività commerciali di una zona strategica per la città, non sempre valorizzata al meglio. Portare le luminarie in zona Stazione vuol dire dare maggior decorso, vivibilità e quindi sicurezza all’intero distretto. Ringraziamo i nostri sponsor di sempre e in particolare Fidenza Village per aver scelto di sostenere con tanta generosità un progetto di sviluppo comunitario no profit come il nostro. E grazie anche al Comune di Milano per il sostegno e l’attenzione”.



Camilla Doni, vice presidente di Centrale: “Siamo fiere di aver lavorato per quasi 12 mesi alla realizzazione di un progetto che sembra scontato alla maggior parte delle persone, ma che ha richiesto infinite ore di lavoro, passione, e perseveranza. L’area di Stazione Centrale e Vittor Pisani deve avere un sua identità, perché è uno snodo fondamentale tra la Porta di Milano, la stazione e il nuovo cuore pulsante della città con i quartieri di Porta Nuova, Brera e Duomo. Siamo quindi liete di aver trovato dei partner commerciali, da un lato, e tante tante persone dall’altro che in questo anno ci hanno aiutato a dare un segnale forte alla nostra zona”. Venerdì 22 Novembre 2019, 14:36

