Natale 2022 a Milano, il sindaco Sala mostra addobbi e alberi per la città

Mancano poche settimane a Natale e Milano ha già avviato il countdown con addobbi per tutta la città. A rivelarlo è lo stesso sindaco Giuseppe Sala che su Instagram pubblica delle stories in cui mostra diversi scorci di Milano addobbati con palle natalizi e alberi. Ma non solo, le feste di Natale saranno arricchite anche da mostre ed eventi per tutti.

Leggi anche > Milano, l'austerity "taglia" il concerto di Capodanno in piazza Duomo. Sala: «Sicurezza garantita»

Salta però il grande concerto di Capodanno, come ha rivelato il primo cittadino qualche giorno fa in conferenza. Spese da centellinare: i fondi del Comune sono serviti per luci e abeti.

No al concerto

«Quest’anno non credo che faremo niente» ha spiegato il sindaco. «Nel senso che i pochi fondi che avevamo, anche in collaborazione con le imprese, li abbiamo messi in alberi e luminarie, ma non prevediamo un evento di Capodanno. D’altro canto quello che ho spiegato ai cittadini è che in questo momento i conti del Comune, come quelli di ogni famiglia, sono in grande difficoltà. Quindi sto cercando di tutelare le cose indispensabili e taglieremo tutto ciò che indispensabile non è. Nella nostra valutazione pensiamo che a Capodanno sia meglio non far nulla».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Dicembre 2022, 16:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA