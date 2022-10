Nasce Motel D Residency, la nuova residenza per artisti e creativi a Milano

Motel D presenta “Motel D Residency”, la nuova residenza d’artista nata dalla collaborazione tra il Creative Members Club in Porta Romana ed Edoardo De Cobelli, critico d’arte, curatore e founder di Spazio VOLTA. A partire dal mese di ottobre, Motel D aprirà le sue porte alla ricerca e alla produzione artistica con l’obiettivo di diventare un luogo di incontro, dialogo e scambio culturale per la comunità di creativi milanese e non solo in un’ottica di sostenibilità ambientale, artistica e umana.

Il progetto avrà carattere ibrido e offrirà gratuitamente ai residenti – artisti, ma anche registi, scrittori e ricercatori – uno spazio-studio condiviso per la durata di 3 mesi. Ogni periodo coinvolgerà circa 4 figure provenienti da ambiti diversi, che possono condividere affinità di ricerca o completa eterogeneità di pratiche. La mission di Motel D è creare un terreno di confronto e condivisione di idee, facendo incontrare talenti che provengono dalle discipline dell’arte, del design e del cinema. I residenti potranno a loro volta invitare delle figure esterne in maniera da ampliare il dialogo che nasce in seno alla residenza. Durante ogni residenza verranno organizzati dei momenti di restituzione e di incontro, che cambieranno a seconda dell’attività e della ricerca svolta dai singoli residenti.

Una serie di appuntamenti espositivi si alternerà a talk, presentazioni e momenti conviviali come cene ed incontri aperti. Gli artisti potranno inoltre usare le facilities offerte dagli spazi di Motel D, che si estende per circa 700 metri quadri nel centro di Milano. Il bar, le sale dedicate alle riunioni, la sala per le registrazioni e il green screen e infine il supporto tecnico di Motel D e Diorama, per eventuali collaborazioni e progetti speciali saranno a disposizione dei residenti. Residenti Ottobre – Dicembre 2022 I primi residenti invitati sono il regista e musicista Tommaso Ottomano e il collettivo Il Salotto, composta da Martina Camani, Francesco Pozzato, Fabio Ranzolin e Gianna Rubini.

