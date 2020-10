“My Deejay Ten", arriva la versione virtual: si potrà correre dove si vuole

Si terrà domenica 11 ottobre ‘’, la prima edizione della DEEJAY TEN in versione, l’appuntamento annuale che dal 2005, vede coinvolti appassionati runner e gli ascoltatori di Radio DEEJAY. Già raggiunto il numero massimo di quindici mila iscritti, chiuse di iscrizioni. Sono passati 15 anni da quando, in occasione del suo compleanno, invitò per gioco sotto casa sua, amici e ascoltatori, per correre insieme la primaDa allora l’appuntamento è diventato imperdibile, richiamando migliaia di persone da tutta Italia, tra amatori, professionisti e principianti. Un evento sportivo unico, a cui lo scorso anno nella tappa milanese hanno partecipato 40.000 persone e che in questa nuova edizione sarà rivisitata in versione digitale con tante novità prima fra tutte: la nuova App ‘MY DEEJAY RACE by Endu.darà la possibilità a chiunque di correre la propria personale gara di 5 o 10 km, in sicurezza, da solo o in compagnia, ma sempre rispettando le distanze, in attesa di potersi nuovamente incontrare collettivamente. Agli iscritti, verrà direttamente recapitato a casa il pacco gara contenente: la maglia tecnica ufficiale, il pettorale da indossare il giorno della gara e una medaglia simbolica, con la quale scattarsi un selfie e postarlo sull'app una volta completata la corsa.Il, sarà anche ricco di vari gadget ed offerte degli sponsor che supportano la DEEJAY TEN. New Balance, sponsor tecnico, fornirà le maglie create appositamente per la gara, che anche quest’anno saranno di diverso colore: i runner della Ten correranno con la maglia rossa, mentre quelli della Five con la maglia bianca. Ciò che renderà unica nel suo genere questa corsa sarà la possibilità di correre ovunque si voglia, da casa, in palestra, in strada, al mare e da qualsiasi parte del mondo.‘MY DEEJAY RACE’ consentirà il tracciamento della propria corsa il giorno dell’evento, che si terrà l’11 ottobre dalle ore 10 alle 15, ma potrà essere utilizzata fino al giorno prima della gara per monitorare i propri allenamenti e migliorare le performance personali. Per facilitare gli allenamenti, nelle città che ospitano ormai da anni la ‘DEEJAY TEN’, sono stati tracciati percorsi ad hoc da 5 km per il proprio allenamento quotidiano. A Milano, Firenze, Bari e Lignano Sabbiadoro sarà infatti possibile allenarsi seguendo i Totem, delle colonnine sponsorizzate identificabili lungo i circuiti. Per questi training pre-gara sono state scelte alcune delle aree verdi più belle del territorio ed ogni percorso è pensato per soddisfare le diverse esigenze di allenamento dei runner.nei seguenti parchi : Parco Forlanini : paesaggio rurale - fondo misto. Parco Sempione : centro città - fondo sterrato su sentieri interni e ciclabili perimetrali. Parco delle Cave : boschi, stagno, bacini artificiali - fondo rapido asfaltato. Parco Montestella : trail - cambi di pendenza, fondo sterrato e irregolare. Parco Lambro : tecnico - fondo misto ricco di cambi di direzione.Anche nelle altre città, sarà presente un circuito mappato e si potranno incontrare i Totem e i portali: a Firenze nel percorso di 5 km, lungo l’Arno, mentre a Bari e a Lignano Sabbiadoro sui loro bellissimi lungomare ricchi di scorci suggestivi.Infine, per raccontare qesto evento unico, verrà realizzato un video con le immagini inviate dai runner da qualunque parte d’Italia e del mondo alla mail: videodjten@deejay.it.