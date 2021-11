Music Week, da Amadeus a Vasco: dal 22 al 28 novembre fitto calendario di talk, dj set, incontri e concerti

Milano come Music City internazionale del futuro. Milano come città dei club. Il settore musicale ha sofferto (e sta ancora soffrendo) per questa cupa stagione di pandemia ma è percorso da sano ottimismo. Era questo il comune sentire, ieri, al club Apollo Milano alla presentazione della 5a edizione della Milano Music Week. In cartellone dal 22 al 28 novembre, la MMW (con la nuova co-direzione artistica di Luca de Gennero e Nur Al Habash) avrà come quartier generale proprio l'Apollo, ma distribuirà per tutta la città (e nella Rete, raggiungendo la platea globale) eventi, concerti, showcase, panel, dj set, workshop. Lo slogan è Music Rocks Here, dove lo stato in luogo spiega l'urgenza di rimettere al centro il mondo dei live e dei club. «I club hanno una grande responsabilità nel far vivere la musica a Milano, anche perché ai palazzetti si arriva, lo confermano gli artisti, passando dai club. spiega l'assessore alla Cultura Tommaso Sacchi Per i club la normalità di esercizio è ancora da venire, e per questo ho proposto un incontro a porte chiuse con i protagonisti del settore, per dare un segnale chiaro da parte del Comune». Con ironia l'assessore ha aggiunto: «Qualcuno ci prende in giro per tutte queste Week, ma la verità è che funzionano sin dalla prima storica del Fuori Salone, e che Milano se le può permettere. Non è un caso, infine, che molti artisti scelgano Milano come città d'elezione per lavorare e vivere».

Tanti i nomi e i focus: il via con la rockstar Vasco Rossi, in streaming lunedì 22 alle 12 con una keynote in occasione dell'uscita del suo nuovo album Siamo qui. Un secondo streaming stellato è quello con Peter Gabriel e sua figlia Anna, il 22 alle 21.30. Il cartellone MMW incontra prevede tre signore della musica italiana come Loredana Bertè, Ornella Vanoni e Caterina Caselli, e star emergenti come Beba, Sangiovanni, oltre a personaggi come Dardust, Caparezza e Rancore. A brillare il doppio live di Carmen Consoli (25 e 26 novembre) agli Arcimboldi e quello del rapper Cosmo all'Alcatraz il 23. E il 25 il talk in streaming di Amadeus Il Sanremo che verrà.

Dal 22 al 28 novembre all'Apollo Milano di via G. Borsi 9/2, www.milanomusicweek.it

Ultimo aggiornamento: Giovedì 11 Novembre 2021, 08:15

