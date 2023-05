Muratore precipita e muore al lago di Como: incidente sul lavoro choc

di Redazione web

Un muratore di 56 anni è morto questo pomeriggio in seguito a una caduta in un cantiere edile a Sala Comacina, sul lago di Como. L'uomo sarebbe precipitato all'interno del cantiere, che si trova in una zona ripida a picco sul lago, dove si stanno realizzando edifici residenziali.

Inutili i soccorsi; il muratore è morto sul colpo per le gravi ferite. Per recuperare il corpo sono intervenuti i vigili del fuoco del nucleo Saf. Carabinieri e personale Ats stanno effettuando accertamenti sul rispetto delle norme di sicurezza.

Ultimo aggiornamento: Martedì 9 Maggio 2023, 17:35

