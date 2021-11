Mura la madre in casa, parla il figlio: «Volevo tenerla con me per non restare solo»

«Ho solo pensato di tenere mia madre con me...non volevo restare solo»: sono queste le parole di Dante, l'uomo di Buccinasco che ha murato la madre in casa riscuotendo la pensione per due anni, che racconta in esclusiva a "Pomeriggio Cinque" il motivo del suo gesto. «Io ho sbagliato e pagherò le conseguenze delle mie azioni, non voglio trovare giustificazioni. La televisione non mi appartiene, ma non mi è piaciuto il taglio dato ad alcuni servizi per una questione di soldi e sono qui per spiegarmi».

Leggi anche - Si fingeva calciatore della Lazio e adescava ragazzine sui social: arrestato

«Non riesco ad accettare la morte, è più forte di me. In quel momento sono andato in tilt, ero completamente fuori di testa e mi è crollato tutto addosso - dice Dante -. Dopo che è morta sono stato diversi giorni lì con lei e poi non potevo più denunciare il decesso. Nei giorni successivi, ho tentato di togliermi la vita e raggiungerla. Per un anno sono rimasto in casa con la mamma murata e poi ho conosciuto Michela e sono andato a vivere con lei».

Ultimo aggiornamento: Sabato 6 Novembre 2021, 10:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA