Multa fantasma, il Comune condannato a pagare un automobilista

Giovedì 9 Gennaio 2020, 13:03

Ilinvia unae vienea pagare un. Un caso che fa discutere e che potrebbe anche fare giurisprudenza, quello relativo ad un verbale della polizia locale del capoluogo lombardo, recapitato all'indirizzo sbagliato.A raccontare il caso è Il Giorno: la multa era stata inviata all'dove l'non abitava più dal 2007, perdendosi nel nulla. Alla fine, però, l'automobilista ha ricevuto, all'indirizzo 'attuale', una ingiunzione di pagamento che aveva raggiunto quota 892 euro. L'uomo, ritenendo che tutto fosse imputabile ad un errore burocratico e non ad una propria negligenza, ha quindi deciso di fare ricorso al giudice di pace, che gli ha dato ragione. Ilè stato infatti condannato a pagare circa mille euro di risarcimento, di cui 800 solo di spese legali.L'uomo, che fino al 2007 viveva a San Zenone al Lambro (Milano), si era poi trasferito a Castiraga Vidardo (Lodi) e infine a Bresso (Milano). La multa sarebbe stata inviata nel 2015 all'indirizzo di San Zenone al Lambro, ma l'uomo non poteva certo saperlo. Per questo l'ignaro automobilista, che alla fine si è visto recapitare l'ingiunzione di pagamento, aveva deciso di fare ricorso. Maria Luisa Spinelli, giudice di pace di Milano, gli ha dato ragione: «I verbali, di cui l'attore non ha mai effettivamente avuto conoscenza, sono da considerarsi nulli per la mancata valida notificazione nel termine di 90 giorni. L'obbligo di pagamento della sanzione pecuniaria deve ritenersi estinto e di conseguenza i verbali devono essere annullati, così come la conseguente ingiunzione di pagamento, e le spese giudiziarie devono essere considerate a carico del Comune di Milano».