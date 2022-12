Il giallo delle mucche decapitate: ipotesi serial killer, l'ombra della setta satanica

Un serial killer di mucche sta uccidendo gli animali in diversi comuni della Lombardia. Nel lodigiano e nel Cremonese, in provincia di Monza ed ora la paura arriva anche in Brianza, dove i bovini vengono uccisi in modo barbaro, a macchia di leopardo. L'ultimo animale ucciso, una frisona, a Cambiago nella cinta di Milano, nella notte fra sabato e domenica, sgozzata come tutte le altre. Le uccisioni sembrano essere opera di un maniaco, ma non si può escludere la pista satanica, scrive Il Giorno.

Rituali macabri

La testa decapitata di un animale, infatti, è stata ritrovata ai bordi di una strada, a Cornate, mentre nel fine settimana un'altra uccisione dai contorni macabri nel milanese; una mucca che appartaneva ad una cascina. Alle sette del mattino, i proprietari l'hanno ritrovata sgozzata. Uno choc alla vista del sangue e del povero animale. Sulla vicenda l'attenzione degli investigatori è sempre più alta.

Si pensava ad un maniaco

I carabinieri sono al lavoro per trovare una pista che possa condurre al responsabile o ai responsabili, perché non può escludersi che possa essere opera di un gruppo. Nelle setttimane scorse, si era verificato un caso a Trezzo, ma i carabinieri individuarono un uomo con problemi mentali, che aveva usato un martello per uccidere.

Setta satanica

Fra le ipotesi di chi indaga la pista satanica rimane aperta; in un caso specifico, di un animale ucciso nel cremonese, la vittima dopo essere stata ammazzata è stata spostata, elemento che lascia aperta la ritualità del sacrificio al demonio.

