«Ti uccido con una motosega», le minacce all'ex moglie: arrestato il giorno di San Valentino

Un 46enne residente nel Lecco è stato arrestato per violenza privata, violazione di domicilio e atti persecutori nei confronti dell'ex moglie. Un ex marito violento è finito in manette il giorno di San Valentino. Ha minacciato di ammazzare la donna con una motosega. La polizia ha probabilmente fatto il regalo più bello che potessero alla donna, nel giorno della Festa degli innamorati, che per mesi ha dovuto convivere con il terrore di ritrovarselo sia fuori, sia dentro casa.

La persecuzione

Nonostante fosse già stato arrestato nell'aprile scorso per sequestro di persona e maltrattamenti, sempre nei confronti della ex consorte, ed sia stato condannato in primo grado a un anno e 3 mesi, oltre ad essere stato obbligato ad andarsene e lasciarla stare, ha continuato a perseguitarla. La seguiva ovunque e in più occasioni a farsi trovare anche a casa. Scarcerato in novembre, è tornato a minacciare la donna e, nonostante i divieti imposti dal giudice, è entrato più volte nella sua abitazione e l'ha aggredita. Ma non è finita qui.

Il video choc

Il 46enne avrebbe anche inviato all'ex moglie, tramite un'amica, un video in cui con una motosega accesa in mano minacciava di ucciderla. Dopo la denuncia e le successive indagini, i poliziotti della Squadra Mobile hanno arrestato l'uomo, ora nuovamente rinchiuso nel carcere di Lecco.

