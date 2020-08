Un ragazzo di 20 anni è morto nello scontro frontale con un'auto, mentre era in sella al suo scooter. È accaduto intorno alle 19 a Parabiago (Milano). Ferite gravemente le due donne che erano in macchina, di 20 e 31 anni. Sul posto sono intervenuti due elicotteri del 118, automedica e ambulanze, oltre ai carabinieri. Per il giovane centauro non c'è stato niente da fare. Ultimo aggiornamento: Sunday 2 August 2020, 21:13

