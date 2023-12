Alberto Benetello, lo sciatore milanese di 33 anni caduto a Gressoney, è morto dopo tre giorni di agonia in ospedale

di Redazione Web

Il cuore di Alberto Benetello ha smesso di battere, mettendo fine alle speranze di chi fino all'ultimo credeva in un miracolo. Il trentatreenne milanese, ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Parini di Aosta, non ce l'ha fatta dopo la tragica caduta sugli sci avvenuta lo scorso sabato a Gressoney.

La sua vita è stata spezzata sulle nevi della pista Stafal, una "rossa", mentre procedeva lungo il tracciato. Sabato mattina, in un incidente che al momento non vede coinvolte altre persone, Alberto ha improvvisamente perso il controllo degli sci, finendo fuori dal percorso battuto e riportando gravi traumi. Un destino crudele che ha gettato nell'angoscia la sua famiglia e coloro che, sulle piste, erano intervenuti tempestivamente per soccorrerlo.

L'intervento dei soccorsi

I pisteur secouriste (gli addetti al primo intervento di recupero degli infortunati) e il Soccorso alpino valdostano sono accorsi prontamente sul luogo dell'incidente, cercando di porre rimedio a una situazione che si stava rapidamente trasformando in tragedia. L'elicottero del Soccorso alpino ha trasportato Alberto all'ospedale di Aosta, dove è stato immediatamente ricoverato in rianimazione.

Gli accertamenti sull'accaduto sono ora nelle mani dei carabinieri di Gressoney, coordinati dal pm Giovanni Roteglia.

