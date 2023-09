Milano, morto il ragazzo di 23 anni aggredito in Darsena: era in coma da due giorni. Arrestato un 28enne tunisino

di Redazione web

Morto ragazzo di 23 anni aggredito a Milano in viale Gorizia, zona Darsena, alle 4 di mercoledì mattina.

Il giovane era stato trovato a terra incosciente e trasportato in codice rosso all'ospedale Policlinico di Milano.

Dopo due giorni di agonia e un «cauto miglioramento» riscontrato ieri dai medici, il 23enne non ce l'ha fatta ed è morto oggi pomeriggio. Per l'aggressione era stato arrestato dalla polizia un tunisino di 28 anni, interrogato stamattina davanti al gip. L'accusa passa dal reato di tentato omicidio a quello di omicidio.

La versione del presunto aggressore

Il 28enne tunisino avrebbe riferito alla Polizia di avere visto la vittima importunare una donna - non ancora identificata - e per questo sarebbe intervenuto scagliandosi sul 23enne. Secondo quanto emerso dai primi accertamenti, che al momento non hanno dato riscontri della versione fornita dal presunto aggressore, entrambi sarebbero stati sotto l'effetto di alcol.

