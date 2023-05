Morto sul volo New York-Milano Malpensa: malore fatale per un passeggero in aereo Le forze dell'ordine hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso, prima di permettere agli altri passeggeri di sbarcare.







di Redazione web Un uomo di 60 anni è morto la notte scorsa, mentre era un viaggio su un un volo Delta Airlines proveniente da New York e diretto a Milano, a seguito di un malore. Dramma sull'aereo New York-#Milano #Malpensa: passeggero muore in volo https://t.co/ECSJLtvIAM — Leggo (@leggoit) May 5, 2023 I rilievi della Polaria a Malpensa Quando l'aereo è atterrato all'aeroporto internazionale di Milano Malpensa (Varese), Polaria e la Sanità Aerea hanno effettuato tutti gli accertamenti del caso, prima di permettere agli altri passeggeri di sbarcare. Ultimo aggiornamento: Venerdì 5 Maggio 2023, 16:50

