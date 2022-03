Milano, si schianta con la sua moto contro un'auto: morto centauro 31enne

Un centauro di 31 anni è morto oggi pomeriggio a Milano, in viale Jenner. Lo scontro è avvenuto intorno alle 17.40. La moto stava percorrendo la corsia preferenziale quando un'auto, guidata da un 56enne, ha effettuato una manovra irregolare.

L'impatto è stato violento e per il 31enne, trasportato in un primo momento al Niguarda, non c'è stato nulla da fare. Sul luogo dell'incidente i soccorritori del 118 e gli agenti della polizia locale.

Ultimo aggiornamento: Domenica 13 Marzo 2022, 22:18

