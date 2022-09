Varazze, morto nella casa vacanza: la vittima è un ragazzo 17enne di Milano

Aveva solo 17 anni, il ragazzo ritrovato senza vita in un appartamento a Varazze (Savona). Il cadavere del ragazzo, residente a Milano è stato trovato oggi da un amico con il quale la vittima andava regolarmente in vacanza nella cittadina della riviera ligure.

Sul posto sono intervenuti l'automedica, un'ambulanza della Croce Rossa e i carabinieri, per prendere i rilievi. Secondo una prima ricostruzione, l'ipotesi più probabile sembra essere quella di una morte naturale per malore: sul corpo infatti non ci sarebbero segni di violenza.

Ultimo aggiornamento: Domenica 4 Settembre 2022, 22:48

