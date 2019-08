Morto Fabio Muroni, il bimbo tetraplegico che commosse Laura Pausini e Gigi D'Alessio

Nessuno mette like alla foto su Snapchat, 15enne si uccide.

«Fabio è un bellissimo bambino»: inizia così il racconto della sua storia sulla pagina Facebook di sostegno a Fabio Muroni, bellissimo ma «affetto dalla nascita di tetra paresi spastica, encefalopatia di probabile origine dismetabolica e sindrome di West». Questo significa che «non parla, non cammina non afferra gli oggetti e deve essere accudito 24 ore su 24», anzi che non parlava.Perché a 14 anni Fabio è morto. Dopo una vita circondato dall'affetto della sua famiglia e di tutte le persone che gli hanno dato sostegno. Anche persone famose, come Laura Pausini che lo è andato a trovare all'ospedale Maggiore dilo scorso marzo e gli ha regalato il suo ultimo album. «Fra tutti i cantanti che ascolto - le aveva scritto attraverso il papà - sei l'unica che mi rilassa e se piango per qualche dolore appena sento la tua voce smetto di piangere e ascolto incantato a volte sorrido. In questo momento non sto attraversando un buon momento anzi, a detta dei medici non so quanto possa andare avanti, mi piacerebbe che tu fra i tuoi super impegni trovassi qualche minuto per venire a trovarmi in ospedale».