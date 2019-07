Travato morto un 35enne, era scomparso da una settimana.

È stato ritrovato morto ieri sera intorno in via Sant'Arialdo in zona Rogoredo a Milano intorno alle 23.40, un 35enne italiano, con un passato da tossicodipendente e con alcuni piccoli precedenti per reati legati all'uso di droga. L'uomo circa una settimana fa si era allontanato da una comunità di recupero e aveva fatto perdere le sue tracce. Solo l'autopsia chiarirà l'esatta causa della morte, visto che il corpo era già in forte stato di decomposizione anche a causa del forte caldo di questi giorni. Sul caso indaga la Polizia di Stato. Venerdì 26 Luglio 2019, 15:03

