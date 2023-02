Parcheggia l'auto senza freno a mano e viene schiacciata, Daniela morta in ospedale dopo ore di agonia: aveva 56 anni

di Redazione web

Travolta dalla sua stessa auto, che stava provando a fermare dopo averla lasciata in pendenza senza freno a mano né marcia inserita, è morta in ospedale il giorno dopo. Daniela Rodriguez, osteopata di 56 anni, è stata investita e schiacciata da un suv Toyota Land Cruiser lunedì sera. E martedì pomeriggio è morta all'ospedale di Circolo di Varese.

Operaio di 36 anni morto folgorato sul lavoro, ucciso dai cavi dell'alta tensione: Salvatore era papà di tre bambini

Incidente in scooter, morto a 21 anni Nicholas Faccioli: «Sognava di diventare calciatore»

La ricostruzione dei fatti

La donna aveva portato i cani a scorazzare nei prati in via dei Campi a Missaglia, in provincia di Lecco. Come riporta Il Giorno, quando si è resa conto che la sua macchina si stava muovendo fuori controllo in discesa si è messa davanti per provare ad arrestarne la corsa, ma è stata scaraventata a terra e poi schiacciata dalle 2 tonnellate di peso del suv.

I soccorsi sono stati allertati da un passante. Inizialmente la donna ha lamentato solo dolori alle gambe, poi è collassata. Arrivata in elisoccorso all'ospedale di Circolo di Varese, dopo aver superato la notte è peggiorata ed è morta nel pomeriggio di martedì.

#Siracusa Operaio di 36 anni morto folgorato sul lavoro, ucciso dai cavi dell'alta tensione: Salvatore era papà di tre bambini https://t.co/hjD1SMJXuo — Leggo (@leggoit) February 21, 2023

Ultimo aggiornamento: Martedì 21 Febbraio 2023, 22:29

© RIPRODUZIONE RISERVATA