Morta in bici sotto la betoniera: la vittima era mamma di una bimba di 6 anni. Le telecamere hanno ripreso l'incidente

Un incidente stradale choc nel cuore di Milano: una giovane mamma che era in bici, morta sotto le ruote di un grosso camion. Si chiama «angolo buio», è il punto cieco nello specchietto retrovisore che gli autisti di grandi mezzi devono controllare girando a destra. Una piccola porzione che durante la svolta dura un paio di secondi al massimo, a volte meno. Ed è chiuso in questi pochi attimi l'incidente avvenuto questa mattina a Milano, dove una donna di 39 anni in bici ha perso la vita travolta da una betoniera.

L'incidente choc nel cuore di Milano

E' successo intorno alle 12, tra via Francesco Sforza e corso di Porta Vittoria, all'angolo, per l'appunto. La donna stava percorrendo via Sforza lungo la pista ciclabile mentre il conducente del mezzo pesante ha sterzato a destra in direzione del tribunale, distante appena duecento metri. L'impatto è stato devastante, per la ciclista non c'è stato nulla da fare, il suo corpo è rimasto esanime sull'asfalto per diversi minuti sotto gli occhi di passanti e automobilisti assiepati in un punto della città già normalmente congestionato a quell'ora e diventato ancor più ingarbugliato a causa del traffico aggiuntivo da pioggia e da concitazione per il salone del mobile. L'ambulanza è arrivata dopo poco, è partita dal vicinissimo Policlinico, anch'esso lontano solo mezzo chilometro, l'unico elemento di fortuna in questa vicenda. Eppure, alla fine, è stato tutto inutile.

La vittima era una mamma

Non è chiaro dove fosse diretta, sappiamo che la mamma 39enne lascia una bambina di 6 anni. Accanto al corpo, subito sottratto agli sguardi e agli obiettivi dei cellulari con una coperta termica usata come telo, c'era la sua bicicletta bianca a pezzi, schiacciata dalla mole della betoniera della ditta di trasporti e pompaggio guidata da un 53enne totalmente illeso ma sotto choc.

Il camionista sotto choc

L'uomo è risultato negativo ai test di alcol e droga, alla polizia locale ha detto - in stato confusionale per il trauma - che si è trattato di un incidente e ha fornito la sua versione della manovra. La procura ha aperto un'inchiesta per omicidio stradale e ha iscritto il conducente nel registro degli indagati, il fascicolo è coordinato dal pm di turno Mauro Clerici che è in attesa dei primi atti delle indagini della polizia locale. Saranno le telecamere ad aiutare la ricostruzione, e sarà fondamentale capire la velocità di guida e se l'autista abbia attivato la freccia prima di svoltare. Al momento gli investigatori propendono per la fatalità, sintetizzando con una formula solo in apparenza cinica: «E' il classico caso dell'angolo cieco».

Quello che si nasconde è la consapevolezza di un dinamica sempre più frequente, che si aggiunge al carico già gravoso di morti sulla strada a Milano. Dal primo di febbraio, con l'episodio di oggi, il bilancio sale a 7 morti e un ferito in coma irreversibile.

