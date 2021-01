Moratti e gli ex ministri, il Pirellone cambia marcia

Simona Romanò

«La nuova squadra della Regione è pronta al 99 per cento, più forte è meglio è. Ora si corre». Così il leader del Carroccio Matteo Salvini, ieri sera, all'uscita dal Pirellone, si è intestato il tagliando di metà mandato, dopo la crisi aperta con la sfiducia, di fatto, all'assessore al Welfare Giulio Gallera.

Al suo posto (dopo l'ultima gaffe sui ritardi nella somministrazione dei vaccini Covid «perché non si poteva far rientrare dalla ferie di Natale i medici») entra la lady di ferro del centrodestra, Letizia Moratti (Forza Italia): l'ex sindaca, l'ex presidente Rai, l'ex ministra dell'Istruzione è stata chiamata a rilanciare l'immagine della sanità lombarda, oscurata dal Covid, direttamente da Silvio Berlusconi. Il Cavaliere, secondo voci, le ha anche prenotato la candidatura a governatrice nella tornata del 2023. Di contro, la Lega, potrà avere più voce in capitolo sulla scelta del candidato sindaco di Milano: Salvini potrà predilegere un suo uomo, seppur della società civile. Tornando al presente: Gallera è demansionato a sottosegretario con un incarico «ancora da decidere che però gli dia soddisfazione». E Moratti - il cui nome dicono «aver accolto l'entusiasmo di tutta la coalizione» - ha accettato di guidare il Welfare, ma come condizione pare abbia ottenuto anche la vicepresidenza della Regione, strappandola al collega di partito Fabrizio Sala, che rimarrà assessore alla Ricerca. Altri stanno smantellando gli uffici, perché Salvini dalle critiche non ha risparmiato nemmeno due sue donne: Silvia Piani, alla Famiglia, lascia il posto all'ex ministra della Famiglia nel governo Conte Salvini Alessandra Locatelli; e Martina Cambiaghi, allo Sport, è sostituita da Antonio Rossi (già assessore nel 2013 nella giunta di Roberto Maroni, ora sottosegretario). Un robusto rimpasto che vede entrare in squadra anche l'ex sottosegretario leghista Guido Guidesi: si dimette dal parlamento per guidare l'assessorato allo Sviluppo Economico ora nelle mani di Alessandro Mattinzoli (FI). Quest'ultimo ha traballato fino all'ultimo; sue sarebbero le deleghe all'Istruzione, formazione e lavoro finora di Melania Rizzoli (FI), che trasloca alla Cultura, sfrattando Bruno Galli che sarà sottosegretario alle Riforme. Esclusi dal rimpasto Fratelli d'Italia, con il beneplacito di Giorgia Meloni.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 7 Gennaio 2021, 10:10

