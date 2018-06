MONZA - Un uomo si è barricato nel pronto soccorso del San Gerardo di Monza, dopo essersi cosparso di benzina e tenendo in mano un accendino. A quanto si è appreso nel reparto insieme a lui sarebbero bloccati medici e infermieri, mentre altro personale ospedaliero è impegnato a spostare i pazienti del reparto Triage in altre aree del nosocomio. Sul posto sono al lavoro carabinieri, Polizia e Vigili del Fuoco.



ll dirigente del Commissariato di Monza Angelo Re sta trattando con l'uomo che si è barricato, dopo essersi cosparso di benzina e dopo aver gettato il liquido infiammabile su pavimenti e arredi, all'interno del Triage del Pronto Soccorso di Monza, per convincerlo a consegnargli l'accendino che ha in mano. L'uomo, a quanto si è appreso, sarebbe il compagno o l'ex compagno di una dipendente di un'agenzia interinale che lavora come inserviente all'interno del San Gerardo, e che altre volte, non in ospedale, si sarebbe reso protagonista di gesti dimostrativi analoghi. Per precauzione il pronto soccorso è stato chiuso.

