Monza, ubriachi dopo la notte in discoteca non si fermano all'alt dei carabinieri e sfondano la vetrina di un negozio

Un sabato sera a base di alcol per quattro ragazzi, tutti di circa ventenni. Un altro episodio di movida fuori controllo. Quattro amici, usciti dalla discoteca dopo la notte brava, ubriachi persi, non si fermano all'alt dei carabineri. Perdono il controllo dell’auto, sbandano ed "entrano" in gioielleria, sfondando la vetrina.

È accaduto a Monza, verso le 4 del mattino di sabato 13 novembre: la macchina, guidata da un 20enne di Vimercate, non si è fermata al posto di blocco dei carabinieri, dando vita a un inseguimento folle per le strade del centro paese.

L'automobile, a un certo punto, prende sempre più velocità, sino a imboccare la zona a traffico limitato del centro storico, una delle aree più eleganti del passeggio e dello shopping. Ha finito la corsa dritta contro la saracinesca del negozio. Immediata la chiamata al 118. Dall'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza sono state inviate le ambulanze: fortunatamente, le condizioni dei giovani erano meno gravi di quanto previsto. Sono stati trasferiti al San Gerardo e al Policlinico in codice verde e in codice giallo. Secondo quanto riferito dai carabinieri, i cui accertamenti sono in corso, «avevano trascorso la serata in una discoteca della zona. Non avevano droga o refurtiva addosso». In ospedale sono stati sottoposti anche «alle prove dell’etilometro».

Ultimo aggiornamento: Sabato 13 Novembre 2021, 16:33

