Monza choc, scaricano un camion partito dalla Romania e trovano sei profughi minorenni

Trovati sei cittadini stranieri all’interno del cassone di un camion arrivato venerdì mattina in una ditta di via Mascagni a Desio (Brianza). Si tratta di giovanissimi tra i 16 e i 17 anni, provenienti dall'Afghanistan. Il camion sarebbe partito dalla Romania.

La richiesta di intervento, si legge su Monza Today, è scattata intorno alle 14.30 quando, in via Mascagni, sono giunte le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Desio insieme ai soccorsi del 118 con due ambulanze a scopo precauzionale.

Trovati dagli operai che erano impegnati nelle operazioni di scarico, i ragazzi minorenni sono stati liberati e rifocillati con acqua e viveri. Di seguito, sono stati accompagnati al comando di polizia per le operazioni di identificazione.

Non è il primo episodio che riguarda un salvataggio di minori stranieri in Brianza. A febbraio, a Caponago erano stati trovati alcuni giovanissimi profughi provenienti dall'Est Europa all'interno di un camion che attendeva di scaricare dei pneumatici presso una ditta. Ancora, poche settimane fa, un intervento identico in un'area di servizio dell'autostrada A4, a Cavenago Brianza.

