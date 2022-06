Stuprò la moglie per 20 anni: marocchino espulso. Donna stalker punita con il divieto di avvicinamento

Violenze di genere a Monza: nel giro di poche ore, due provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Il primo è un marocchino di 59 anni, pregiudicato e irregolare, espulso dopo aver violentato la moglie per 20 anni. Il secondo è invece un divieto di avvicinamento, imposto a una 32enne per violenze e stalking nei confronti dell'ex compagno.

Monza, stuprò la moglie per 20 anni: marocchino espulso

«Se non fai quello che voglio ti ammazzo». Con queste parole un pregiudicato di 59 anni, marocchino con casa in Brianza, irregolare in Italia, costringeva la moglie a subire violenza sessuale. Oggi, ritenuto socialmente pericoloso, è stato espulso dall'Italia dalla Questura di Monza e della Brianza, che ne ha eseguito l'accompagnamento presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri di Torino. u di lui pendevano altre richieste di rimpatrio da parte delle questure di Milano e Pavia. Secondo le indagini, l'uomo avrebbe maltrattato per anni la coniuge, sottoponendola a vessazione fisica e morale, per oltre vent'anni motivo per cui è stato condannato a 5 anni e 4 mesi.

Monza, stalking contro l'ex: divieto di avvicinamento per una 32enne

Una donna di 32, di Seregno (Monza), è stata sottoposta alla misura cautelare del divieto di avvicinamento, emessa dal Gip di Monza, per stalking aggravato nei confini dell'ex compagno, 42 anni, brianzolo. La donna, secondo le indagini dei carabinieri, dopo averlo frequentato per circa due mesi, dal febbraio 2021 a oggi lo ha tormentato costringendolo a disattivare il citofono, cambiare numero di telefono e trasferirsi da un amico, pur di evitarla. In un'occasione la donna, origini calabresi ma trasferitasi in Brianza da tempo, gli ha distrutto la macchina a bastonate e ha minacciato di bruciargli la casa e farlo picchiare da alcuni suoi amici. In caso di violazione del provvedimento la donna andrà in carcere.

