Monza, studentessa 15enne per giorni molestata sul bus da 47enne egiziano

Un uomo di 47 anni, egiziano, è stato arrestato dai carabinieri in flagranza di reato, per stalking e molestie a una studentessa minorenne di 15 anni, ieri a Monza. I militari lo hanno bloccato proprio mentre approcciava la ragazzina per l'ennesima volta, dopo essersi seduto accanto a lei sul bus.

È stata proprio l'adolescente a far partire le indagini, presentandosi in caserma terrorizzata qualche settimana fa, per denunciare che l'uomo la molestava da tempo sul mezzo pubblico che utilizza per andare a scuola. Una volta ascoltata la minore in audizione protetta, le indagini hanno documentato, anche grazie alla presenza di carabinieri in borghese sul bus, il modus operandi dell'uomo che, ieri mattina, è stato arrestato.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 25 Novembre 2021, 09:40

© RIPRODUZIONE RISERVATA