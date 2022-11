Rubati manichini per corsi di salvataggio dei bambini. L'associazione: «Restituiteli, per noi sono preziosissimi, per voi inutili»

di Redazione web

Erano diretti a Roma per un corso di formazione per salvare i bambini in situazioni d'emergenza. Un'associazione di Monza, Salvagente, aveva nel furgone 13 manichini usati per insegnare la disostruzione pediatrica, una manovra specifica che serve a far respirare i neonati o bimbi di pochi anni, che per errore hanno ingerito del cibo che ostruisce la respirazione. L'associazione aveva raggiunto la capitale, lo scorso 12 novembre, lasciando il furgone parcheggiato in centro. Al mattino la brutta sorpresa, scrive Il Cittadino.

Scassinato nella notte

Il furgone era stato aperto nella notte ed i ladri hanno rubato tutto il contenuto, cioè 9 di quei 13 manichini dal valore di 8 mila euro, che servivano per insegnare la disostruzione. «Di solito aiutiamo chi è in difficoltà, ma questa volta siamo noi ad aver bisogno – fa sapere l’associazione animata da Mirko Damasco – siamo partiti con un’enorme gioia nel petto perché da lì a poche ore avremmo formato e fatto emozionare ben 500 persone. Persone che in una domenica mattina di novembre hanno scelto di formarsi e di imparare a proteggere i loro bimbi da un’emergenza».

Niente corsi

Ora l'attività dell'associazione è in grande difficoltà e sui social hanno lanciato la richiesta d'aiuto. «Insieme ai manichini è stato prelevato tanto altro materiale (poster, brochure, volantini) che stampiamo a spese nostre e con fatica e che avremmo distribuito durante la giornata a teatro. Sicuramente chi ha preso i manichini non se ne farà nulla, mentre per noi sono materiale preziosissimo», questo l'appello di Salvagente Monza che ha lanciato una raccolta fondi.

