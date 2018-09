Effetto Genova, chiuso ponte sul Lambro

Giovedì 20 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:25 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

L'onda lunga di Genova arriva anche a: il Comune ha emesso un'ordinanza urgente per chiudere al traffico veicolare e pedonale il ponte sul Lambro di via Cristoforo Colombo.Il provvedimento si è reso necessario a seguito dei primi esiti delle indagini strutturali commissionate dal Settore mobilità nel mese di luglio, con l'obiettivo di stabilire le priorità di intervento sui 35 manufatti ricadenti nella rete viabilistica comunale. L'unico ponte per il quale i professionisti hanno anticipato «gravi anomalie» - con una nota inviata agli uffici nel pomeriggio di ieri - è quel ponte: un manufatto risalente agli anni Cinquanta e costituito da una campata composta da sei travi e cinque traversi in calcestruzzo.Le fessure individuate durante l'ispezione hanno imposto ai tecnici comunali la chiusura immediata del ponte, in attesa del completamento delle indagini statiche e della realizzazione delle necessarie prove di carico. «In attesa dei risultati completi delle indagini e in via precauzionale abbiamo deciso di chiedere completamente il ponte e perdisposto un piano di viabilità alternativa» spiega il sindaco Dario Allevi.