Monza, poliziotto sorprende i ladri in casa: preso a sprangate, spara per difendersi.

Brutta sorpresa per un poliziotto di 34 anni tra mercoledì e giovedì notte. Era appena tornato a casa dopo la fine del turno quando l’agente si è trovato di fronte tre uomini vestiti di scuro con in mano una grossa borsa e un piede di porco. Subito ha capito: «Mi sono qualificato e ho cercato di bloccarli», ha dichiarato. La reazione dei delinquenti, però, è violentissima. Lo buttano a terra e lo colpiscono in tesa con il piede di porco. Lui a quel punto, nel disperato tentativo di sfuggire alla violenza, estrae la pistola e spara in aria. I tre scappano. Per lui tanta paura, diverse ferite alla testa ma per fortuna nessuna gli ha procurato danni celebrali. È fuori pericolo con una prognosi di 40 giorni. È ora caccia alla banda in tutta la Brianza

Ultimo aggiornamento: Venerdì 16 Luglio 2021, 22:19

