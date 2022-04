Pensionato 80enne preso a martellate in faccia dopo un tamponamento

Un uomo di 54 anni é stato denunciato dai Carabinieri per aver aggredito a martellate un pensionato 80 enne, dopo un tamponamento stradale, la mattina di Pasqua a Lesmo (Monza). Rintracciato dopo una rapida indagine, anche grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza della zona, il 54 enne, incensurato, residente a Briosco (Monza), resterà libero. Secondo quanto ricostruito dalle indagini, dopo una banale lite stradale dovuta a un tamponamento, l'uomo é sceso dalla sua auto e ha colpito al volto l'80 enne con un martello, per poi fuggire.

L'anziano, soccorso e trasportato in ospedale, é stato dimesso con ferite giudicate guaribili in 10 giorni. A casa dell'aggressore i carabinieri hanno ritirato, in via cautelare, anche tre fucili legittimamente detenuti.

