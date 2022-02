Monza, operaio schiacciato da una piattaforma elevatrice: morto a 50 anni in ospedale

Schiacciato da una piattaforma elevatrice mentre era al lavoro in un condominio. E' morto così un operaio di 50 anni coinvolto nel pomeriggio in un incidente sul lavoro in via Evangelista Torricelli a Lissone, in provincia di Monza. L'uomo, rinvenuto dai soccorsi in arresto cardiaco è stato trasportato in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza con manovre di rianimazione eseguite durante il viaggio. Una corsa contro il tempo che però non è riuscita a salvare il 50enne apparso da subito in condizioni disperate. L'uomo è morto poco dopo l'arrivo in ospedale.

Leggi anche > Corrado D'Errico, è suo il cadavere ritrovato 10 giorni fa. Arrestato il figlio

Secondo quanto riporta Il Giorno, l'infortunio del 50enne, giardiniere di Osnago è avvenuto durante lavori di potatura nel giardino di un condominio. Sul posto sono intervenuti sul posto automedica, ambulanza, vigili del fuoco e vigili urbani. L'esatta dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Febbraio 2022, 23:10

© RIPRODUZIONE RISERVATA