Ladro dell'Est Europa in fuga dalla polizia, si tuffa nel canale e muore

Un uomo di 35 anni, presumibilmente dell'est Europa, è annegato questo pomeriggio dopo essersi tuffato nel canale Villoresi a Monza, per sfuggire alla Polizia che lo stava inseguendo dopo che aveva commesso un furto in appartamento, in un quartiere poco lontano.



A quanto si è appreso l'uomo, dopo essere entrato in un'abitazione dalla quale avrebbe portato via materiale elettronico, sarebbe fuggito in bicicletta. Indicato ad una pattuglia di poliziotti dai proprietari di casa mentre scappava, si sarebbe gettato nel canale. Trascinato per diversi metri dalla corrente, nonostante i poliziotti abbiamo tentato di aiutarlo ad uscire dall'acqua, l'uomo è affogato. Disposta l'autopsia

