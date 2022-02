Monza, preso il molestatore seriale: agiva ai giardini. Ha abusato di 9 donne

Il molestatore dei giardinetti di Oreno, frazione di Vimercate è ora in carcere a Monza per scontare tre anni e otto mesi di pena. Il 51enne, italiano, dopo una prima permanenza in galera, era stato messo ai domiciliari. Ieri, però, i carabinieri della compagnia di Vimercate hanno eseguito un ordine di carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Milano, perché, da quanto emerso dalle indagini, ha il profilo «di un violentatore seriale». È dietro le sbarre per aver commesso le molestie a nove donne, due delle quali minorenni, in dieci giorni: assalti brutali consumati tra Monza, Concorezzo e Vimercate. Era stato fermato il 19 dicembre 2019 nei giardini pubblici di via Asiago a Oreno, dopo che l’ultima sua vittima, una 26enne, era riuscita a scappare: l’orco l’aveva afferrato alle spalle in pieno pomeriggio, alle 16 circa; l’aveva bloccata e palpeggiata pesantemente allungando le mani sotto i jeans. La ragazza, però, con tutta la forza che aveva in corpo si era divincolata e aveva iniziato a urlare per attirare l’attenzione dei passanti. E il molestatore aveva provato a scappare, ma la giovane l’aveva inseguito e contemporaneamente aveva lanciato l’allarme chiamando con il cellulare il 112. Tre pattuglie dei carabinieri della compagnia di Vimercate erano intervenute a avevano trovato la donna ferma davanti a un cespuglio che teneva d’occhio l’uomo, rannicchiato tra i cespugli. Con il dito puntato aveva detto ai militari: «È lì». Lui non ha provato nemmeno a scappare. Aveva capito che ormai doveva arrendersi. Da lì, l’inchiesta. I carabinieri, dopo l’arresto, avevano invitato eventuali altre vittime a farsi avanti e denunciare con un appello lanciato da giornali e web. Otto ragazze (oltre all’ultima vittima che ha permesso di bloccarlo) si sono presentate in caserma, tra cui due minorenni: tutte l’hanno riconosciuto.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Febbraio 2022, 06:05

