La piccola Alice ha una mamma e un papà: adottata la neonata abbandonata a Monza ad agosto

Lieto fine per Alice, che ha trovato una mamma e un papà. La neonata abbandonata il 30 agosto fuori dall’ospedale San Gerardo di Monza, è stata affidata a una coppia di giovani lombardi. Un provvedimento provvisorio che, se tutto andrà bene, tra un anno diventerà adozione definitiva e la piccola potrà assumere il cognome dei nuovi genitori.

La bimba, che il personale medico ha ribattezzato provvisoriamente Alice, è tra i trenta bambini dichiarati adottabili che nel 2022 hanno trovato una nuova famiglia, 14 dei quali - come lei - sono stati abbandonati alla nascita e dunque non riconosciuti. La neonata, trovata da un’ostetrica in una scatola sul cofano di un’auto, non è stata riconosciuta da nessuno dei due genitori nei dieci giorni successivi al suo abbandono che la legge lascia per farsi avanti. Così, il Tribunale per i minorenni si è messo alla ricerca di una famiglia. E ora Alice avrà l’amore e la casa.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 27 Ottobre 2022, 00:10

