Milano, pusher si vestivano da poliziotti per derubare in clan rivali

Si fingevano poliziotti o carabinieri, vestiti di tutto punto, con apparenti divise di ordinanza, per sequestrare la droga durante false perquisizioni. In realtà, erano narcotrafficanti di una banda ben strutturata che derubava altri “colleghi” spacciatori dei loro carichi, celati in macchine, garage e altri nascondigli sparsi in tutta Italia. Sono otto gli arresti (di cui uno ai domiciliari) eseguiti dai carabinieri di Monza tra Milano, Roma, Forlì, Cesena. Devono rispondere di traffico di stupefacenti per un giro milionario, porto d’arma comune e da guerra, rapine, furto e ricettazione. Le 8 misure sono state emesse nei confronti di una parte dei 25 individui, in gran parte di nazionalità marocchina, indagati a piede libero dalla Procura di Milano. Al gruppo sono stati sequestrati 642mila euro, oltre a 8 quintali di droga, tra cocaina, marijuana e hashish per un valore sul mercato di diversi milioni di euro. Di cui, 313 chili di “fumo” scoperti su un tir a Pero, alle porte di Milano, coperti da aglio e altri generi alimentari. Le indagini sono partite da un giro sospetto all’interno del carcere di Lodi, dove uno dei capi di questa gang, grazie a un telefonino fatto entrare di nascosto, controllava gli affari fatti fuori e le azioni del gruppo. E così, seguendo le telefonate che partivano dal carcere, gli investigatori – dopo settimane di pedinamenti e di intercettazioni - hanno ricostruito il meccanismo per cui i narcotrafficanti razziavano altri spacciatori, che ovviamente non denunciavano. Ma subivano. A volte si travestivano da carabinieri e poliziotti per rendere credibili le perquisizioni: in un caso hanno lasciato il “collega” spacciatore chiuso in casa ammanettato. In un altro episodio, invece, hanno fatto irruzione senza però trovare la partita di cocaina da 10 chili che cercavano, che è stata poi rinvenuta dai militari, quelli veri. La banda, inoltre, per ogni evenienza e in caso di necessità, aveva a disposizione numerose armi da guerra, tra cui un kalashnikov.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Febbraio 2022, 06:15

