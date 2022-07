La partita del cuore a Monza: la Nazionale cantanti sfida i big dello sport a fin di bene

La partita della solidarietà è una bella musica e a Monza lo sanno, anche e soprattutto nella settimana in cui i decibel sono quelli dei motori di Formula 1. È La Partita del cuore, tradizionale appuntamento benefico che accompagna i giorni del Gran Premio, che si tiene il 7 settembre allo U-Power Stadium (diretta su Rai2). Dove, a distanza di pochi giorni dalla sfida di serie A tra Monza e Atalanta, scenderanno in campo anche tanti grandi ex del mondo del calcio, a partire da Totti, Leonardo e Cannavaro e colleghi del mondo dello sport come Fabio Aru e Marco Melandri. Insieme a loro in campo la Nazionale cantanti: hanno già confermato la loro presenza Gianni Morandi, Enrico Ruggeri, Bob Sinclar, Fabio Aru, Marco Melandri, Marco Simone, dj Ringo, Rocco Hunt e Rkomi. Il ricavato sarà devoluto al Comitato Maria Letizia Verga per lo studio e la cura delle leucemie infantili e a La Meridiana, per i malati di Alzehimer. «In un mondo sempre più fatuo ed egoista, dove il denaro diventa una qualità morale, abbiamo scelto una partnership che ci rende orgogliosi. Ci siamo schierati una volta di più a tutela dei più deboli, al fianco delle persone che hanno pochissime possibilità di far sentire la loro disperazione, la loro solitudine e la loro voce», ha spiegato Enrico Ruggeri, presidente della Nazionale Cantanti.

