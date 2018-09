Monza21 Half Marathon, domani al via con la stella azzurra Sara Dossena

Anche la top runner azzurra Sara Dossena sarà al via della Monza21 Half Marathon in programma domenica 16 settembre. L'ufficialità è arrivata a poche ore dallo start della gara. Per lei la prova sui 30 km, tappa di avvicinamento verso la New York Marathon del prossimo 4 novembre. A Monza si conclude l’estate di fuoco di Sara, grande protagonista con la maglia azzurra agli Europei di Berlino, dove, alla seconda maratona della sua vita dopo l’esordio a New York 2017, ha conquistato il sesto posto assoluto centrando il suo personal best (2:27:53). Sara ha anche vinto il titolo italiano sui 10 km su strada ad Alberobello il 2 settembre scorso. Domenica, quindi, Monza poi Maratonina di Udine e i Campionati Italiani di Mezza Maratona a Foligno.



Con Sara, sulla start line, ma col pettorale per la 21 km, la mitica Valeria Straneo al ritorno in gara dopo diversi infortuni muscolari. Ci si può ancora iscrivere alla Monza21 Half Marathon e vivere l’emozione di una gara fianco a fianco con due grandi campionesse dell’atletica azzurra. Le iscrizioni alle prove non competitive sui 5, 10 e 21 km, si potranno effettuare presso la Segreteria Organizzativa allestita presso il Paddock dell’Autodromo nei seguenti orari Sabato 15 fino alle ore 19,00. Domenica 16 dalle ore 07,00 alle ore 8,30

Sabato 15 Settembre 2018