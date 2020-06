Montanelli, ripulita la statua a Milano. Il web si divide tra critiche, insulti e volgarità

Sostegno e critica. L'imbrattamento con vernice rossa della statua dedicata a Indro Montanelli nei giardini che portano il suo nome a Milano, rivendicata con un video su Facebook da Rete Studenti Milano e da Lume, scatena i commenti sul social network, divisi fra chi approva il gesto e chi lo critica. E a leggere i commenti ai post pubblicati sulle due pagine, 1.132 su quella della Rete Studenti Milano e 241 commenti su quella del Lume finora, le critiche sono preponderanti. In moltissimi casi limitate a insulti e volgarità.



«Essendo partigiani, avendo scelto da che parte stare, non ci interessano le opinioni di chi ha come riferimenti storico-politici il nazifascismo e l'alt-right per questo procederemo all'eliminazione dei messaggi di queste persone», scrive il Lume, Laboratorio Universitario Metropolitano, sotto il suo post. «Che gesto coraggioso e pieno di contenuti... chissà come saranno felici mamma e papà quando vi dovranno pagare l'avvocato e i danni causati a un bene pubblico», scrive Matteo. «Siete solo una manica di ignoranti -rincara la dose Patrizia- volete imitare gli americani senza aver mai studiato la storia, potreste passare le vostre vacanze con un pò di libri, vi farebbe bene

.



»Cari amici, le rivoluzioni non si fanno imbrattando le statue, uscite dagli ormai logori schemi che seguite per imitazione. Apritevi al dialogo anziché incappucciarvi«, è il commento di Donato. »Ragazzi -scrive Mara- questo mi dispiace dirlo, non è rivoluzione ma vandalismo. Sono due cose ben diverse! Condivido il: mai più schiavismo, mai più razzismo, mai più sessismo Ma quest'azione non onora queste parole«.

Tanti anche i commenti di sostegno. »Grandi ragazzi massimo rispetto«, dice Paolo. E per Marina »quella statua verrà imbrattata finché si ostineranno a lasciarla lì. In onore di Destá/Fatouma, abusata da Montanelli quando aveva 12 anni. Lui difese finché campò quel gesto, quel periodo. Perciò nessuna attenuante e nessun posto d'onore nella memoria collettiva«. Per Federico, invece, la vernice usata è stata »troppo poca e la mira deve essere migliorata«. (Bco/Adnkronos) ISSN 2465 - 1222 15-GIU-20 10:35 NNNN

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Giugno 2020, 15:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA