Monopattini e parcheggi: arriva la nuova funzionalità Parking Assistant di Voi Technology

Voi Technology, azienda svedese di micromobilità dedicata ai servizi di sharing in partnership con le amministrazioni locali, ha lanciato a Milano la funzione Parking Assistant, una funzionalità che aiuta gli utenti a imparare in maniera pratica le nuove regole del Codice della Strada, principalmente in materia di parcheggio dei monopattini, che dallo scorso novembre non possono più sostare sui marciapiedi ma solo nelle apposite aree dedicate.

Grazie a questa funzionalità, gli utenti milanesi hanno migliorato la loro modalità di parcheggio del 15,7% in soli tre mesi.

La nuova funzionalità è molto user-friendly e dall’alto valore educativo:

● All’utente è richiesto di effettuare una fotografia di come ha parcheggiato il monopattino;

● Ogni fotografia viene analizzata da un esperto del parcheggio. Se il parcheggio risulta conforme alle nuove regole, l’utente continuerà normalmente l’utilizzo del servizio in sharing di Voi Technology. Se, al contrario, il parcheggio non dovesse risultare conforme alle norme, l’utente riceverà una mail contenente una breve guida di come si parcheggia in modo corretto il monopattino con una nota che, al terzo parcheggio sbagliato, riceverà una sanzione pecuniaria.

● Al terzo parcheggio non conforme, l’utente sarà sanzionato con una detrazione di 5€ dalla propria carta di credito. Parking Assistant si è dimostrato efficace anche con gli utenti più distratti: dopo l’invio della prima email solo il 4% degli utenti ha parcheggiato nuovamente in modo scorretto e dopo l’invio del secondo avviso solo il 3% è stato sanzionato.

L’utilizzo di Parking Assistant in 3 mesi ha migliorato le performance di parcheggio dell’utenza milanese del 15,7%, passando dal 70% all’81% di parcheggi in regola. Le mail di notifica di Voi contengono il Vademecum del buon parcheggio.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Febbraio 2022, 17:50

