Mondomarcio: «Nel mio disco canto la disperazione di un amore finito. Milano? Mi ha riconquistato»

Il rapper milanese Mondo Marcio (Gian Marco Marcello), che passa dai romanzi alle collaborazioni con Mina alle canzoni per i videogiochi, non pubblicava un disco da un paio di anni. È tornato in questi giorni per celebrare un amore (suo) perduto con l’ep My beautiful bloody break up. L’album si compone di sei canzoni intense, a tratti dure, sono il racconto una storia travagliata che nonostante tutto merita di essere ricordata.

Perché un disco sulla fine di un amore?

«Più che un disco questa è una lettera, una dedica a una persona. Sono rimasto con un vuoto così grande che scrivevo di lei per tenerla più vicina. Nei brani ripercorro i diversi stati d’animo della rottura, dalla rabbia alla depressione. Questo progetto, nato come sfogo e poi trasformato in concept album, ha attutito il colpo. È un disco molto personale ma anche universale: è la storia di chiunque abbia mai amato davvero».

Cos’altro racchiude questo disco?

«Un’energia femminile, che deriva dal fatto che è stato dedicato a una ragazza, che è stato fatto per piacere a lei e per essere ascoltato da lei. Ci sono dentro melodie anni ’80 e altri riferimenti di cose che lei ama proprio perché è una specie di lettera che le ho scritto».

Ci sono anche due featuring femminili, Rose Villain e Nyv: come hanno arricchito i brani?

«Rose la conosco un po’ di anni, è molto stilosa. Nyv l’ho conosciuta per questa canzone, la volevo perché mi piace il suo modo di cantare: è perfetta per chiudere il disco con la sua interpretazione piena d’anima, molto vera, di cuore».

Non sarà impegnativo cantare dal vivo brani così personali?

«Ho fatto fatica in studio a cantare un paio di ritornelli perché mi veniva da piangere. Sarà una sfida proporle dal vivo, lo so, ma lo farò».

La copertina dell’ep raffigura una ragazza con un peluche e con un fucile.

«È un quadro che ho comprato prima che succedesse tutta la storia che ho raccontato nel disco. Rappresenta, per me, il rischio dell’innamorarsi: vedi cose bellissime e non vedi il fucile puntato contro. È solo un monito a ricordarci di fare attenzione».

Musica a parte, quali progetti ha in corso?

«Una collaborazione con La Strada, organizzazione che da 40 anni lavora nelle periferie sud-est di Milano rispondendo ai bisogni di chi è in difficoltà. Devolverò al progetto Zampetta (che dovrebbe partire in aprile) il 100% della vendita del merchandising dell’ep e il ricavato della mia collaborazione con Cioccolati Italiani e con Winelivery, in più si possono fare donazioni. Insieme a La Strada porteremo stimoli positivi con la musica, l’arte e lo sport ai ragazzi che vivono in contesti disagiati. A me la musica ha salvato la vita, il progetto vuole tenerli lontani dai guai».

Com’è cambiata Milano con la pandemia?

«In realtà, io mi sono innamorato di nuovo di una città di cui pensavo di essere saturo. Spesso ti accorgi del valore delle cose quando te le tolgono: ho ricominciato ad apprezzare tante qualità di Milano che prima non vedevo, per esempio è totalmente a dimensione d’uomo, e veloce da “navigare”, specialmente in monopattino».

Cosa le manca di più della vivacità di prima?

«L’interazione umana ovviamente. Non sono mai stato un clubber, visto che facevo serate già per lavoro, ma credo davvero di avere esaurito il numero di film che posso guardare su Netflix».

Ha un luogo del cuore?

«L’Isola è spesso una piazza che mi tiene compagnia. Mi piacciono molto i Navigli. Il centro di Milano dopo le 22, con le sue luci dorate che sembrano dei veli di seta che si appoggiano sugli edifici, è di un romantico incredibile. Adesso è cambiato tutto... ma tornerà tutto più forte di prima, e molto prima di quanto pensiamo. Ne sono certo. Andrà tutto bene».

