Milano, spari a San Siro. Il 31enne ammette: «Il mitra Uzi è mio, volevamo festeggiare il mio compleanno»

Ha ammesso di essere il proprietario della mitraglietta Uzi, che avrebbe acquistato in «un bar di Corvetto». E di essere fuggito all’alt della polizia perché «spaventato» per i colpi di pistola esplosi da uno degli agenti, ma non voleva scappare. È quanto ha riferito durante l’interrogatorio di garanzia davanti alla gip Stefania Donadeo, Davide Salvatore, 31enne proprietario e conducente della Bmw X1, difeso dall’avvocata Anna Molinari e arrestato per resistenza aggravata e porto abusivo di arma da guerra, insieme ad altri 4. Secondo il suo racconto, i cinque volevano festeggiare il suo compleanno in un bar di San Siro. Anche gli altri, Matteo Canfora, 24 anni, Mario Giuliani di 26 anni, Domenico Corsaro di 22 anni e Francesco Pellegrini di 39 anni, difesi dagli avvocati Elena Refaldi ed Ermanno Gorpia, hanno deciso di rispondere. Hanno spiegato che l’arma si trovava sotto il sedile del guidatore e sarebbe stato lui a gettata. Ora si attende la decisione del giudice sulla convalida e sulla richiesta di arresto chiesti dal pm Stefano Ammendola.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 3 Febbraio 2022, 06:45

